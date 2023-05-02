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Горбатюк Степан Исааков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбатюк
Имя
Степан
Отчество
Исааков
Дата исполнения приговора
05 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
37294. ГОРБАТЮКЪ, СТЕПАНЪ ИСААковъ. К. Заславльск. у., Новосельск. в., с. Великой Медвѣдевки, 28 л.; — Житомір. О. С., 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 140481, арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 5 Февр. 909.

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