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Семенякин Павел Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенякин
Имя
Павел
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
27 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
11673. Семенякин Павел Константинович, 51 г., Ак молинск. г., Петропавловск. у., с. Александровского. Акмолинск. Губсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27 янв. 926.

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