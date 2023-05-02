Курбатов Степан Пахомов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курбатов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Пахомов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32920. КУРБАТОВЪ, СТЕПАНЪ ПАХОмовъ. К. Онежск. у., Килгачинск. в., д. Нюктезера, 22 л.; — Петрозавод. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655, 2, 3 и 5 п. 1659 и 2 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Марта 905. | 902 14311 1655 У. | 94 46773 169 М. | 99 19954 1647 У. | 93 72631 169 М.
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