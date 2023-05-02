Григорьев Николай Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46275. ГРИГОРЬЕВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕксандровъ. Мщ. г. Казани, 13 л.; — М. С. 4 уч. г. Кавани (во 2 р.), 6, 11 и 169 М., арестн. домъ 1 м. Исп. 7 Іюня 905. | 903 76947 169 М.
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