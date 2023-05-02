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Григорьев Николай Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Николай
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46275. ГРИГОРЬЕВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕксандровъ. Мщ. г. Казани, 13 л.; — М. С. 4 уч. г. Кавани (во 2 р.), 6, 11 и 169 М., арестн. домъ 1 м. Исп. 7 Іюня 905. | 903 76947 169 М.

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