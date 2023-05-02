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Юханов Сергей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юханов
Имя
Сергей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
20 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
12429. ЮХАНОВ, СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Волоколамск. у., Кульпинск. в., д. Харитоново; — Москов. Р. Т. Дезертир., лиш. св. до оконч. войны. Исп. 20 авг. 920.

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