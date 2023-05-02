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Скоробогатов Иван Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скоробогатов
Имя
Иван
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7744. СКОРОБОГАТОВ, ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Даниловск. у., Богородск. у., с. Пирюшино; — Н. С. Рождеств.-Сретенск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 8 сент. 921.

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