Скоробогатов Иван Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скоробогатов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7744. СКОРОБОГАТОВ, ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Даниловск. у., Богородск. у., с. Пирюшино; — Н. С. Рождеств.-Сретенск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 8 сент. 921.
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