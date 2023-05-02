Мельников Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51136. МЕЛЬНИКОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Цех. г. Москвы, 48 л., рд. въ с. Сокольникахъ, Елмановск, в., Можайск, у.; — У. Чл. О. С., по Можайск. у., 4 и 5 п. 134, 2 ч. 1483 и 1492 У., тюр. 2 м. Исп. 16 Июня 907.
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