Мицько Мартин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мицько
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43136. МИЦЬКО, МАРТИНЪ (АРТЕМІЙ) Ивановъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гроднен. у., Голынск. в., д. Свичлочанъ, 23 л.; — Ломжин. О. С. 114, 134, 135, 132, 9, 2 ч. 1459, 1634 и 2 ч. 1647 У., каторж. раб. 6 л., по наказ. не подвергн. въ виду приг. Варшав. Воен. С. отъ 21 Сент. 906 г., коимъ онъ приг. за вооружен. напд., въ каторж. раб. на 6 л. Исп. 16 Февр. 907.
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