Ромейко Сигизмунд Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ромейко
- Имя
- Сигизмунд
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86875. РОМЕЙКО, СИГИЗМУНДЪ ФРАНцевъ, 28 л. Сс.-пос. Киренск. у., в. и д. Нижнеишимскаго, рд. въ г. Вильнѣ; — М. С. 2 уч. Киренск. у., 21 Марта 911, 169, 2 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 31 Марта 911. | 907 35238 1455 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 65344. | 904 17392 272 У. | 900 48516 169 М. | 901 69242 170¹ М. | 900 28819 169 М. | 900 48517 169 М.
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