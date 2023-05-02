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Ныкрач Ефим Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ныкрач
Имя
Ефим
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
08 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
34162. НЫКРАЧЪ, ЕФИМЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ (онъ же Некрячъ). К. Кокчетав. у., Гавриловск. в., с. Андреевскаго, 39 л., рд. Кіевск. у., Трепольск. в., въ с. Красномъ; — Омск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 149 и 1 ч. 1554 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 8 Марта 905.

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