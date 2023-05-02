Николаев Василий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7581. НИКОЛАЕВ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 18 л. Гр. Новоржевск у., Дворецк. в., д. Воронино; — Н. С. 6 уч. Новоржевск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 26 марта 920.
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