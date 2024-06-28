Баландин Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баландин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45078. БАЛАНДИНЪ, ФЕДОРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Пермск. у., Добрянско-Подзаводск. в., д. Горъ, 20 л., рд. т. же у. и в., въ зав. Добрянскомъ; — Пермск. О. С., 140 и 1 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 5 Мая 905.
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