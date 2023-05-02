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Герасимов Степан Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Степан
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1423. Герасимов Степан Петрович, 52 л., Ульяновск. у., Майнск. в., с. Вязовки. Ульяновск. Г. С. Ст. 197. лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 25/ѴІ—26.

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