Бородай Андрей Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородай
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130266. БОРОДАЙ, АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Кустанайск. у., в. и с. Пѣшковскаго, 17 л., рд. Мелитопольск. у., въ в. и с. Мало-Бѣлозерскомъ; — М. С. 2 уч. Кустанайск. у. 31 Мая 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 909.
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