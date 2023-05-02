Шелаев Никон Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шелаев
- Имя
- Никон
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11987. ШЕЛАЕВ, НИКОН СТЕПАНОВИЧ, 53 л. Гр. Бельск. у., Селищенск. в., д. Новоселок; — Н. С. 2 уч. Бельск. у. Хранен. казенк. вещ., лиш. св. 4 м., по амн. от нак. освоб.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.