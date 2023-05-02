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Степанов Евгений Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Евгений
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
15 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
45080. СТЕПАНОВЪ, ЕВГЕНІЙ СТЕПАновъ. К. Крестецк. у., Пожарск. в., д. Кленом. 26 л.; — Новгород. О. С., 133, 134, 135, 1 ч. 1647 и 1663 У., по слож. съ нак. по приг. З. Н. 2 уч. Крестецк. у. отъ 15 Февр. 908 г. (155 М. — арестъ 2 н.), арест. отд. 1 г. и 4 дня. Исп. 15 Янв. 909.

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