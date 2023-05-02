Борисюк Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30015. БОРИСЮКЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Лаврентьевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Брацлав. у., Рубанск. в., с. Яры-Ковалевки, 28 л.; — К.-Подольск. О. С., 4 п. 134, 135, 152, 1629 и 1632 У., 169 и 170¹ М., по сов. съ приг. сего С., отъ 3 Сент. 908 г. (1654 У. — арест. отд. 2½ г.), каторж. раб. 8 л. Исп. 19 Янв. 909. | 907 958 170 М. | 99 65048 169 М. | 902 61246 1657 У.
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