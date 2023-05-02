Войтенко Игнатий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войтенко
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45814. ВОЙТЕНКО, ИГНАТІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Васильков. у., Узинск. в., д. Олейниковой Слободы, 27 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 152 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Апр. 905.
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