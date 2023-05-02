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Войтенко Игнатий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войтенко
Имя
Игнатий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45814. ВОЙТЕНКО, ИГНАТІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Васильков. у., Узинск. в., д. Олейниковой Слободы, 27 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 152 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Апр. 905.

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