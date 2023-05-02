Ципиндяк Тимофей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ципиндяк
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140986. ЦИПИНДЯКЪ, ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Цепиндякъ). К. Могилев. у., Кукавск. в., д. Ровна, 55 л.; — Могилевъ-Под. С. М. С. 9 Окт. 909, 154 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Окт. 909. | 904 70219 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.