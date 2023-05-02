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Ципиндяк Тимофей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ципиндяк
Имя
Тимофей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
Источник
Скан
Оригинальная запись
140986. ЦИПИНДЯКЪ, ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Цепиндякъ). К. Могилев. у., Кукавск. в., д. Ровна, 55 л.; — Могилевъ-Под. С. М. С. 9 Окт. 909, 154 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Окт. 909. | 904 70219 169 М.

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