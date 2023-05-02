Эмшсон Эммануил Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эмшсон
- Имя
- Эммануил
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30701. ЭМШСОН, ЭММАНУИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 47 л. Гр. Полоцк. у., Ловшинск. в.; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 21 окт. 920.
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