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Эмшсон Эммануил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эмшсон
Имя
Эммануил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
30701. ЭМШСОН, ЭММАНУИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 47 л. Гр. Полоцк. у., Ловшинск. в.; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 21 окт. 920.

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