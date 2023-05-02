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Бондарь Никифор Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарь
Имя
Никифор
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
45366. БОНДАРЬ, НИКИФОРЪ ИЛЬИНЪ (онъ же Бондаренко). К. Бирючен. у., Матрено-Гезевск. в. и с., 27 л.; — Иркутск. О. С., 149, 152 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 29 Апр. 905.

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