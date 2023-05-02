Бондарь Никифор Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45366. БОНДАРЬ, НИКИФОРЪ ИЛЬИНЪ (онъ же Бондаренко). К. Бирючен. у., Матрено-Гезевск. в. и с., 27 л.; — Иркутск. О. С., 149, 152 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 29 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.