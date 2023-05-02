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Федосеев Иван Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федосеев
Имя
Иван
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
12 март 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
3603. ФЕДОСЕЕВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ, 37 л. Гр. г. Ряжска; — Ростовск. (н/Д.) О. С., 20 Февр. 918. Выделка пит. без акц. вне завод., т. 4 м., с зач. 4 м. пр. з., с лиш. права выделки напитк. Исп. 12 Марта 918.

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