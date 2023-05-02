Царев Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140940. ЦАРЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Устюжнск. у., Бѣлокрестск. в., д. Загорья 1-го, 24 л.; — З. Н. 2 уч. Устюжнск. у. 2 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. въ Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.