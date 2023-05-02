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Царев Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царев
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140940. ЦАРЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Устюжнск. у., Бѣлокрестск. в., д. Загорья 1-го, 24 л.; — З. Н. 2 уч. Устюжнск. у. 2 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. въ Окт. 909.

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