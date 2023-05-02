Чуча Евсевий Феодосьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуча
- Имя
- Евсевий
- Отчество
- Феодосьев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141357. ЧУЧА, ЕВСЕВІЙ ФЕОДОСЬЕВЪ. К. Переяславск. у., Барышевск. в., с. Остролучья, 27 л.; — Лубен. О. С. 11 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 13 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909.
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