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Чуча Евсевий Феодосьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуча
Имя
Евсевий
Отчество
Феодосьев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
Источник
Скан
Оригинальная запись
141357. ЧУЧА, ЕВСЕВІЙ ФЕОДОСЬЕВЪ. К. Переяславск. у., Барышевск. в., с. Остролучья, 27 л.; — Лубен. О. С. 11 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 13 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909.

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