Холзин-Волков Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холзин-Волков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7849. ХОЛЗИН-ВОЛКОВ, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, Гр. Нерехтск. у., Горкинск. в., д. Воронцовой,; Н. С. 1 уч. Нерехтск. у., Кража, прин. раб. 2 г., Исп. 12 окт. 918.
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