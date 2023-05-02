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Холзин-Волков Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холзин-Волков
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7849. ХОЛЗИН-ВОЛКОВ, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, Гр. Нерехтск. у., Горкинск. в., д. Воронцовой,; Н. С. 1 уч. Нерехтск. у., Кража, прин. раб. 2 г., Исп. 12 окт. 918.

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