Швыгодский Франц Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швыгодский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 520
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33982. швыгодскій, францъ ивановъ (онъ же Свигодскій, Свѣгодскій и Швегодскій). Лиш. ос. пр. изъ к., 34 л., рд. Маковск. у., въ гм. Сыпнево; — Могилев. О. С., 4 п. 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 29 Нояб. 908. | 905 9803 1655 У. | 93 92589 1655 У. | 900 114120 1647 У. | 92 96931 1647 У. | 99 106629 1655 У. | 91 102304 169 М. | 97 95747 1655 У. | 90 93636 1653 У. | 95 42593 1655 У. | 90 30548 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.