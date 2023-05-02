Шифер Леон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шифер
- Имя
- Леон
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 468
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141681. ШИФЕРЪ, ЛЕОНЪ (внѣбр.) (онъ же Киферъ). К. Варшав. у., гм. Прушковъ, д. Опагъ-Мала, 28 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. г. Липно 11 Сент. 909, 169, 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 28 Сент. 909. | 902 78672 169 М. | 902 13520 1647 У.
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