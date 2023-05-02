Пчелинцева Ольга Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пчелинцева
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6940. ПЧЕЛИНЦЕВА, ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 34 л. Гр. Тамбовск. у., Лысогорск. в., с. Селезни; — Н. С. 1 уч. Майкопск. отд. Кража, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 21 мая 921.
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