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Березина Анастасия Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березина
Имя
Анастасия
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
21 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
590. Березина Анастасия Александровна, 38 л., Яранск. у., Ильинск. в., д. Большое. Н. С. 2 уч. г. Казани. Ст. ст. 88, 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 21/ІѴ—26.

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