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Фомин Петр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Петр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 339
Источник
Скан
Оригинальная запись
11270. ФОМИН, ПЕТР СТЕПАНОВИЧ, 19 л. Гр. г. Симбирска; — Н. С. 4 уч. г. Самары. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 14 сент. 920.

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