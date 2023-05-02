Кульчицкий Леонтий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кульчицкий
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66216. КУЛЬЧИЦКІЙ, ЛЕОНТІЙ ИВАновъ. Мщ. с. Каленскаго, Искоростьск. в., Овручск. у., 22 л.; — Кіев. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Мая 907.
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