Кульчицкий Леонтий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульчицкий Леонтий Иванов

Кульчицкий Леонтий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кульчицкий
Имя
Леонтий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
16 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
66216. КУЛЬЧИЦКІЙ, ЛЕОНТІЙ ИВАновъ. Мщ. с. Каленскаго, Искоростьск. в., Овручск. у., 22 л.; — Кіев. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Мая 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.