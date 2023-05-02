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Дуляков Василий Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуляков
Имя
Василий
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46610. ДУЛЯКОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАевъ. К. Томск. у., Богородск. в., с. Керевскаго, 37 л.; — Омск. С, П., 121, 124 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 9 Апр. 905.

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