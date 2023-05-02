Мельников Дмитрий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39041. МЕЛЬНИКОВЪ, ДМИТРІЙ ПАВЛОВЪ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярославск, у., Курбск. в., д. Алиханова; — Ярослав. О. С., 21 Дек. 910, 1 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 26 Февр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 150527. | 909 54247 169 М. | 906 44167 169 М. | МЕЛЬНИКОВЪ, ЕВГЕНІЙ ПЕТРОВЪ см. Мельникъ (ІІІ кн. 911).
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