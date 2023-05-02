Степанов Александр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степанов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45496. СТЕПАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СТЕпановъ. Лиш. ос. пр., изъ к. Осташков. у., Грылевск. в., д. Черной-Грязи, 31 г.; — Тверск. О. С., 1655 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 12 Дек. 069 г., арест. отд. 3 г. Исп. 19 Марта 907. счит. ср. съ 12 Дек. 906. | 904 54286 1655 У. | 91 28450 169 М. | 92 85329 1647 У.
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