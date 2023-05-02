Матиевский Андрей Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матиевский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26455. МАТИЕВСКИЙ, АНДРЕЙ МАРКОВИЧ, 60 л. Гр. Лепельск. у., Мартиновск. в., д. Жданово; — Н. С. 7 уч. Лепельск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. условно.
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