Поталаха Федосья Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поталаха
- Имя
- Федосья
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34747. ПОТАЛАХА, ФЕДОСЬЯ ФИЛИППОва (она же Поталахина). К. Медвѣжен. у., в. и с. Екатериновскаго, 36 л.; — М. С. 6 уч. 1 Донск. окр. (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г., съ зачет. въ ср. наказ. 2 м., отб. по приг., напеч. въ 900 г. № 66492. Исп. 4 Апр. 905. | 95 13340 169 М.
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