Бус Федор Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бус
- Имя
- Федор
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143589. БУСЪ, ФЕДОРЪ СЕМЕНОВЪ (ШИмановь). Сс.-пос. Канск. у., Троицко-Заозерновск. в., д. Палибина, 34 л., рд. Ченстохов. у., гм. Камыкъ, въ д. Бѣло-Дольней; — Краснояр. О. С. 12 Окт. 909, 445 У. о сс., Каторж. раб. 3 г. Исп. 11 Нояб. 909. | 902 40855 1 ч. 313 У. и У. о сс. | 98 88619 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 75218. | 95 86248 1647 У. | 90 95217 169 М. | 92 20.136 170¹ М. | 90 88993 169 М.
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