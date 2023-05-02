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Артемьев Филипп

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Филипп
Дата исполнения приговора
01 май 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
325. АРТЕМЬЕВ, ФИЛИПП, 70 л. Гр. Холмск. у., Даньковск. в., д. Балани; — Н. С. 6 уч. Холмск. у. Кража, лиш. св. 2½ г., амнист. 1 мая 918 г. нак. сокращ. на полов., амнист. 7 нояб. 919 г. примен. условн. освоб.

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