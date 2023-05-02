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Мышов Алексей Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мышов
Имя
Алексей
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4941. Мышов Алексей Филиппович, 17 л. Гр. Петрозаводск. у., Толвуйск. в., д. Долгой-Нивы; — Н. С. 1 уч. Вытегорск. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и йй дн. пр. з. Исп. 8 нояб. 919.

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