Мышов Алексей Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мышов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4941. Мышов Алексей Филиппович, 17 л. Гр. Петрозаводск. у., Толвуйск. в., д. Долгой-Нивы; — Н. С. 1 уч. Вытегорск. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и йй дн. пр. з. Исп. 8 нояб. 919.
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