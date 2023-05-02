Самагина Надежда Трофимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самагина
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Трофимовна
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28483. САМАГИНА, НАДЕЖДА ТРОФИМОВНА, 19 л. Гр. Канск. у., Больше-Уринск. в., д. Червянки; — Н. С. 2 уч. Канск. у. Енисейск. окр. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 24 д. пр. з. Исп. 20 нояб. 920.
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