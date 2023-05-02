Антонов Николай Устинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Устинович
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 377. АНТОНОВ, НИКОЛАЙ УСТИНОВИЧ, 23 л. Гр. Велижск. у., Мяденск. в., д. Ярдники; — Н. С. 1 отд. Московско-Заставск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 14 янв. 920.
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