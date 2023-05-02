Садовский Говсей Нафтолев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садовский
- Имя
- Говсей
- Отчество
- Нафтолев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52531. садовскій, говсѣй (овсѣй) нафтолевъ. Мщ. м. Тишковичей, Слуцк. у., 34 л., рд. въ г. Таганрогѣ; — Новочеркасск. С. П., 18, 20, 53 и 3 п. 1 ч. 129 Уг. У., тюр. 1 м. Исп. 19 Мая 907. | САДОВСКІЙ, ФРАНЦЪ ОСИПОВЪ см. Ковадевскій (ѴІІІ кн. 907).
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