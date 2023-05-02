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Капустин Павел Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капустин
Имя
Павел
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
15 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4931. Капустин Павел Семенов., 18 л., Читинск. окр., Красноярск. р., д. Осиновки. Н. С. Красноярск. р. Читинск. окр. Ст. 137, л. с. 3 г., п. п. 3 г. 15 апр. 927.

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