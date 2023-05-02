Казанцев Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казанцев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2893. КАЗАНЦЕВ, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 21 г. Гр. Уржумск. у., Петровск. в., д. Щиплы; — Казанск. Губ. Ревтриб. Кража, растрел, условно, отправл. в дисципл. бат. Исп. 27 окт. 919.
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