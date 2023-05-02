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Казанцев Петр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казанцев
Имя
Петр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
2893. КАЗАНЦЕВ, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 21 г. Гр. Уржумск. у., Петровск. в., д. Щиплы; — Казанск. Губ. Ревтриб. Кража, растрел, условно, отправл. в дисципл. бат. Исп. 27 окт. 919.

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