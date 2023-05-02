Абдрахимов Рахматулла Сыттыков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдрахимов
- Имя
- Рахматулла
- Отчество
- Сыттыков
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44624. АБДРАХИМОВЪ, РАХМАТУЛЛА Сыттыковъ. Сельск. обыв. с. Ижевскаго, Ижевско-Зарѣчной в., Сарапульск. у., 17 л.; — Сарапульск. У. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 904.
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