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Абдрахимов Рахматулла Сыттыков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдрахимов
Имя
Рахматулла
Отчество
Сыттыков
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
44624. АБДРАХИМОВЪ, РАХМАТУЛЛА Сыттыковъ. Сельск. обыв. с. Ижевскаго, Ижевско-Зарѣчной в., Сарапульск. у., 17 л.; — Сарапульск. У. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 904.

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