Агиев Гусеин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агиев
- Имя
- Гусеин
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44696. АГІЕВЪ, ГУСЕИНЪ. Под. с., жит. с. Сухарки, Сунжен. отд., 22 л.; — Ново-Маргелан. О. С., 134, 135 и 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Мая 905.
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