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Немыкин Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Немыкин
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
5890. НЕМЫКИН, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 37 л. Гр. Кавказск. отд., ст. Терновской;—Н. С. 4 уч. Кавказск. отд., Самагон, лиш. св. 5 л. и копф. имущ. Исп. 18 нюня 921.

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