Евсюткин Логгин Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евсюткин
- Имя
- Логгин
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132365. ЕВСЮТКИНЪ, ЛОГГИНЪ АНТОНОВЪ. К. Ливенск. у., Медвѣжинск. в., 60 л.; — М. С. 6 уч. Ростовск. (на/Д.) окр., 49 М., тюр. 2 н. Исп. 28 Февр. 909.
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