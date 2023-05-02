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Федоров Григорий Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Григорий
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
51238. ФЕДОРОВЪ, ГРИГОРІЙ АЛЕКСѢевъ. Мщ. г. Шуи, 29 л., рд. въ д. Костинѣ, Зименковск. в., Ковров. у.; — 3. Н. 1 уч. Ковров. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 905.

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