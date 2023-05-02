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Синило Терентий Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синило
Имя
Терентий
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
11831. Синило Терентий Харитонович, 43 л., Гомельск. г., Речицк. у., Лоевск. в., д. Бывальки. Гомельск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 9 окт. 926.

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